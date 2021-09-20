Труп молодого мужчины нашли в его доме в Лысогорском районе

Тело мужчины было найдено в его доме
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В частном доме в поселке Октябрьский Лысогорского района Саратовской области был найден труп мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело 30-летнего мужчины в его доме нашли родственники вечером 17 сентября.
Погибшему было 30 лет
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи СК осмотрели труп и место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следователи СК осмотрели место происшествия
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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