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Происшествия20 сентября 2021 5:41

Труп молодого мужчины нашли в его доме в Лысогорском районе

Следователи СК начали проверку
Источник:kp.ru
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Тело мужчины было найдено в его доме

Тело мужчины было найдено в его доме

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В частном доме в поселке Октябрьский Лысогорского района Саратовской области был найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело 30-летнего мужчины в его доме нашли родственники вечером 17 сентября.

Погибшему было 30 лет

Погибшему было 30 лет

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СК осмотрели труп и место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи СК осмотрели место происшествия

Следователи СК осмотрели место происшествия

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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