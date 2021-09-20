Труп молодого мужчины нашли в его доме в Лысогорском районе

Тело мужчины было найдено в его доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

В частном доме в поселке Октябрьский Лысогорского района Саратовской области был найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело 30-летнего мужчины в его доме нашли родственники вечером 17 сентября.

Погибшему было 30 лет Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СК осмотрели труп и место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи СК осмотрели место происшествия Фото: СУ СКР по Саратовской области

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