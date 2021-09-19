В Саратове зловонные реки заливают улицу Танкистов

Потоки нечистот выливаются на улицу Танкистов

Жители Саратова пожаловались на грязь и невыносимый запах на одной из центральных улиц. На сегодняшний день, 19 сентября, в Кировском районе Саратова проблемы с канализацией продолжаются уже третий день.

Источник неприятностей расположен по адресу Танкистов, 43. Из люка около административного здания сочится черная и очень сильно пахнущая жидкость. Это продолжается уже третий день. Улицу Танкистов заливают потоки нечистот.

Местные жители обратились в редакцию КП-Саратов с просьбой привлечь внимание к проблеме.

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