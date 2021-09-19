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Политика19 сентября 2021 20:10

Еще одного представителя КПРФ отстранили от работы в УИК за сьемку личных данных саратовцев

Источник:kp.ru
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Решением Заводского районного суда Саратова член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ Анна Межоннова отстранена от работы в УИК № 45.

Основанием для такого решения суда стало то, что она совершала действия, препятствующие работе участковой избирательной комиссии № 45, выразившиеся в съемке содержания списков избирателей и иных реестров, содержащих персональные данные избирателей.

Всего за время выборов уже отстранено от работы в комиссиях минимум четверо коммунистов, еще несколько дел находится на рассмотрении в суде.