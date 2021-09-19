Суд в Балаково затянул с решением по нарушениям на участке и он закрылся на подсчет голосов

Дамир Хисяметдинов: Не нравится балаковская полиция, идите в балаковский суд

В Балаково Саратовской области суды работают по внутреннему регламенту, который не всегда совпадает с законодательством РФ.

Как сообщил корреспондент КП из района, в Балаковский районный суд 19 сентября 2021 года в девять часов утра было подано административное исковое заявление об удалении из УИК №506 члена комиссии с правом совещательного голоса Дамира Хисяметдинова https://www.saratov.kp.ru/online/news/4445408/

в связи с нарушением порядка работы УИК и общественного порядка в помещении для голосования. Однако районным судом, в нарушение требований законодательства о сроках рассмотрения жалоб в день голосования, заявление до сих пор не рассмотрено.

В соответствии с ч. 4 ст. 78 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» решение по жалобам, поступившим в день голосования рассматривается немедленно.

Таким образом, нарушитель чувствовал себя вольготно, избирательный процесс был нарушен и процесс голосования проходил с нарушением порядка работы комиссии и созданием помех для избирателей, многие избиратели ушли с участка, не реализовав свои избирательные права.

Прибывшие на место представители полиции не реагировали на нарушения, предложив также обращаться в суд. По этому поводу в районный суд был подан еще один иск в 12 часов дня. Но в итоге они не рассмотрены и решения не приняты.

Несмотря на это, участок закрылся на подсчёт голосов ровно в 20.00.