Представитель КПРФ в Саратове напал на женщину, пришедшую уточнить свой участок

Ольга Лощинина

Член избирательной комиссии от КПРФ на участке №369 в Саатове Виталий Журавлев увидел «карусельщицу» в недавно приехавший в город избирательнице и устроил скандал. Вот что рассказала пострадавшая от действий представителя КПРФ пытавшаяся проголосовать избирательница Ольга Лощинина.

- Моя проблема, я думаю, характерна для многих – переезжаю из одной квартиры в другую, пусть по расстоянию и не очень далеко, но избирательный участок уже другой. Я пришла на УИК, чтобы уточнить, могу ли я уже проголосовать по новому месту проживания.

Неожиданно ко мне подошел мужчина, как я узнала уже потом – член УИК №369 от КПРФ Виталий Журавлев, начал почему-то спрашивать мой паспорт, хватать меня за куртку, звать полицию. Честно говоря, такая ситуация с неожиданной агрессией со мной произошла впервые. Я очень испугалась и убежала с участка. Только потом подумала, что надо было как-то защитить себя, но первой реакцией было скрыться от этого человека. Теперь у меня поднялось давление, не знаю, смогу ли спокойно проголосовать сегодня, - рассказала корреспонденту Ольга.

Наблюдатель от УИК 369 Олимпиада Дергачева отметила что в буквальном смысле нападение члена комиссии на пришедшую проголосовать женщину ввело ее в состояние стресса.

- Член участковой избирательной комиссии № 369 с правом решающего голоса от КПРФ Виталий Журавлев обратил внимание на женщину, которая приобрела квартиру в одном из домов в границах избирательного участка и пришла на участок, выяснить может ли она проголосовать. Форма общения Журавлева с избирателем и незаконное требование предъявить паспорт привела последнюю в стрессовое состояние, в результате чего она быстро покинула участок, - рассказала Олимпиада Дергачева.