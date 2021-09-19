В Саратове представитель КПРФ устроил очередной скандал на избирательном участке

Сегодня в Саратове представители партии КПРФ устроили на избирательном участке очередную провокацию

Речь идет об УИК № 369 во Фрунзенском районе. На избирательный участок пришла гражданка, которая недавно переехала в город. Женщина решила уточнить у членов комиссии, на каком участке ей надо голосовать.

Однако член избирательной комиссии от КПРФ Журавлев иначе понял ситуацию и устроил из нее провокацию.

Общественный наблюдатель Олимпиада Дергачева рассказала, как все происходило на самом деле.

- Женщина недавно купила квартиру в доме рядом с избирательным участком. Она пришла поинтересоваться, можно ли ей здесь проголосовать. Ей стали спокойно объяснять процедуру голосования. Но тут на гражданку резко накинулся Журавлев. Включил камеру, стал кричать, требовал показать паспорт. Вел себя по-хамски, очень агрессивно.

Избирательница сильно напугалась. Журавлев набросился на женщину и попытался натравить на нее полицейских. На ни в чем не повинного человека. Конечно, ее можно понять. Женщина буквально убежала с участка.

Из-за очередной провокации коммунисты не дали женщине осуществить законное право. Такие как Журавлев не должны работать на избирательных участках. Своим бандитским поведением они отпугивают людей, - подчеркнула Дергачева.