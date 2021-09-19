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Политика19 сентября 2021 14:33

В Саратове на участке №75 обнаружили вскрытый сейф-пакет с бюллетенями

Вызвана полиция
Наталия Калинина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Сегодня, 19 сентября, утром представитель КПРФ сообщил, что один из сейф-пакетов с бюллетенями мог быть вскрыт. Инцидент произошел на УИК №75 в Саратове, расположенном в здании школы №81.

Как сообщил наблюдатель, был вскрыт один из сейф-пакетов с бюллетенями, на остальных пакетах отсутствует индикаторная полоса.

- В связи с подозрением, что сейф-пакеты на нашем УИК могли быть вскрыты, пришлось вызвать полицию. Сейчас мы разбираемся в произошедшем, - заявила член УИК 75 Полина Ганина.

- Решение по бюллетеням будет принято при подведении итогов после окончания голосования, - заявил председатель УИК Владимир Гребинка.

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