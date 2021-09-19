В Саратове на участке №75 обнаружили вскрытый сейф-пакет с бюллетенями

Сегодня, 19 сентября, утром представитель КПРФ сообщил, что один из сейф-пакетов с бюллетенями мог быть вскрыт. Инцидент произошел на УИК №75 в Саратове, расположенном в здании школы №81.
Как сообщил наблюдатель, был вскрыт один из сейф-пакетов с бюллетенями, на остальных пакетах отсутствует индикаторная полоса.
- В связи с подозрением, что сейф-пакеты на нашем УИК могли быть вскрыты, пришлось вызвать полицию. Сейчас мы разбираемся в произошедшем, - заявила член УИК 75 Полина Ганина.
- Решение по бюллетеням будет принято при подведении итогов после окончания голосования, - заявил председатель УИК Владимир Гребинка.
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