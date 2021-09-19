Саратовскую область ждут ливень и сильный ветер

Погода будет ухудшаться

Завтра, 20 сентября, в Саратове ожидается сильный дождь. Погода продолжает ухудшаться, о чем предупреждает ГУ МЧС региона.

Ночью и днем в области ожидается усиление восточного ветра. Его порывы достигнут 15-20 м/с, в Саратове порывы доходят до 15 м/с. Ночью и утром завтра в некоторых районах Саратовской области будет сильный дождь: 15 мм и более.

В некоторых районах Саратовской области тем не менее ожидается высокая пожарная опасность: 4 класс.

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