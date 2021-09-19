55-летний житель Саратова погиб из-за непотушенной сигареты

Вчера, 18 сентября, в Саратове па пожаре погиб 55-летний мужчина, об этом сообщает ГУ МЧС региона.
Сообщение о возгорании поступило в 12:30 с улицы 3-й Кавказский тупик. Пожар возник в двухкомнатной квартире на пятом этаже. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.
В результате пожара погиб 55-летний мужчина. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. На тушение выезжали четыре пожарных расчета.
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