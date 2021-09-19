Еще 20 жителей Саратовской области скончались от коронавируса

От коронавируса скончались еще 20 жителей Саратовской области. Сегодня, 19 сентября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности в регионе.

За прошедшие сутки вирус унес жизни еще 20 человек: скончались 11 женщин и 9 мужчин в возрасте от 55 до 86 лет. Общее количество жертв достигло 2701 человек.

Напомним, всего коронавирусом заразились 85 538 человек в области, 279 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 78 201 человек, за сутки — 95.

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