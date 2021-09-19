Голосование на участке идет заново

Сегодня, 19 сентября, в рамках очередного брифинга в саратовском ОИК стало известно, что в Балакове аннулированы результаты голосования на одном из участков.

- Причиной инцидента стало то, что КОИБ вчера на участке № 550 часто давал сбой. Члены комиссии решили перенести голосование в стационарную урну. Наблюдатели в тот момент уже ушли с участка, хотя их просили оставаться до конца процедуры. Таким образом процедура ввода бюллетеней прошла без наблюдателей, что является нарушением. Учитывая необходимость чистоты голосования ТИК приняла решение аннулировать голосование за 17 и 18 сентября. С 8 часов сегодняшнего дня голосование на данном участке продолжается, но фактически идет заново, — прокомментировала ситуацию глава областного избиркома Ирина Романова.

Напомним, сообщение о вбросе появилось вчера вечером. Представители КПРФ заявили, что на избирательном участке в Балаковском районе находились четыре члена избирательной комиссии, которые закидывали в КОИБ бюллетени, хотя голосование уже закончено.

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