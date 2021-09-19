На День города в Саратове выступят поэты и оркестр, а в центре пройдет экскурсия

Фото: КП-Саратов

Сегодня, 19 сентября, в Саратове продолжают праздновать День города. Напомним, Саратов отмечает 431 годовщину со дня основания.

На проспекте Кирова и на Волжской с 12:00 до 20:00 выступают местные коллективы с программой «Саратовское пешеходное кольцо».

В саду «Липки» с 12:00 до 16:00 выступают саратовские поэты, барды и прозаики.

В 15:00 от памятника Николаю Вавилову стартует пешеходная экскурсия «Митрофановская площадь».

В 16:00 на площади Кирова стартует фестиваль оркестровой музыки «Городские фанфары».

С 18:00 до 20:00 на саратовском пляже продолжится онлайн-фестиваль «Волга Wave».

В 19:30 от памятника Николаю Чернышевскому начнется пешеходная экскурсия «История Саратовского Арбата».

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