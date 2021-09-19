Суд доказал нарушения выборного законодательства членом КПРФ

Вчера, 18 сентября, Заводской районный суд Саратова отстранил от участия в работе избирательной комиссии члена УИК № 65 с правом решающего голоса от КПРФ Наталию Кадыкову. Было установлено, что представитель партии нарушала выборное законодательство.

Напомним, в первый день голосования при сборе бюллетеней секретарь УИК обнаружил, что количество возвращенных бюллетеней не совпадает с количеством избирателей, получивших бюллетени, в книге Кадыковой. Дело дошло до полиции и суда.

По имеющейся информации, сейчас в судах также рассматривается еще несколько дел об отстранении представителей КПРФ от работы в избирательных комиссиях. Можно говорить о массовом нарушении выборного законодательства со стороны партии.

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