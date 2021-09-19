В Вольске расстреляли 35-летнего мужчину

Фото: СУ СК по Саратовской области

Следователями СК возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины в Вольске.

Вчера вечером, 18 сентября, на улице Малыковская в Вольске был обнаружен раненный 35-летний местный житель. Его доставили в больницу с огнестрельными ранами. Спасти мужчину медикам не удалось.

Огнестрельные ранения на теле пострадавшего были расположены в области головы, шеи и груди. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, а также ищут лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, о чем сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

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