Сегодня, 19 сентября, в двух районах Саратова отключили холодную воду, о чем информирует ООО «КВС».

В Заводском районе коммунальная авария произошла по адресу 7я Нагорная,63. На время проведения ремонта прекращено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц: 10 Нагорная - Смоленская - 6 Нагорная - Прессовая. Восстановить подачу воды планируется к 18:00.

Прекращено также водоснабжение части Ленинского района. До 18:00 ведутся работы по адресу 1 проезд Панфилова,3. На время их проведения без воды останутся абоненты, проживающие на 1 проезде Панфилова.

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