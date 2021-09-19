Жители Энгельса жалуются на уже месяц заливающий тротуар кипяток

Фото: Энгельс онлайн
Сегодня, 19 сентября, жители Энгельса пожаловались на то, что горячая вода заливает улицу в их районе.
Как пишет пользователь с именем Карина Татаева в группе Энгельс онлайн ВКонтакте, по адресу Волжский проспект, 64 с 18 августа по улице текла горячая вода.
- Звонили в управляющую компанию, нам не помогли. Такое случается не первый раз: проблемы с этими трубами возникают ежегодно, - пишет женщина.
На приложенных ей снимках видно, что подземные коммуникации давно проржавели.
Фото с места аварии
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