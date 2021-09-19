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Происшествия19 сентября 2021 9:11

Под Саратовом двое мужчин погибли в ДТП с грузовиком

Автомобиль попал под грузовик
Наталия Калинина
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Фото Госавтоинспекции

Фото Госавтоинспекции

Сегодня, 19 сентября, в Саратовском районе произошло ДТП, унесшее жизни двух человек. ОБ этом информирует автоинспекция.

Сообщение об аварии поступило в 2:20. На пятом километре а/д «Елшанка-Песчаный умет» 34-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» превысил скорость и выехал на полосу встречного движения. Там «Лада» столкнулась с автомобилем ТАТ 539110, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

В результате ДТП водитель и 32-летний пассажир «Лада Гранта» скончались на месте происшествия.

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