Еще 279 жителей Саратовской области заразились коронавирусом

Сегодня, 19 сентября, в Саратовской области зарегистрировано 279 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных в регионе достигло 85 538 человек. Выздоровели с начала эпидемии 78 201 человек, за сутки — 95. Таким образом, заболеваемость продолжает расти уже несколько дней подряд. Подобная тенденция заметна на федеральном уровне. Ее связывают с с началом учебного года и возвращением из отпусков.

В Саратове 115 новых случаев, в Энгельсском районе — 53, в Балаковском зарегистрировано 21, в Балашовском — 13, Вольском прибавилось восемь пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 7;

- 7-14 лет – 15;

- 15-19 лет – 9;

- 20-29 лет – 17;

- 30-39 лет – 28;

- 40-49 лет – 37;

- 50-59 лет – 51;

- старше 60 – 115.

С пневмонией поступили 125 пациента, с признаками ОРВИ — 150, с бессимптомным течением есть четверо заболевших.

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