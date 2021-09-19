Мужина на электросамокате в Саратове угодил под бензовоз

ДТП электросамоката и бензовоза в Саратове Фото: ГИБДД по Саратову

Ранним утром 19 сентября в Саратове под колесами бензовоза КамАЗ погиб молодой мужчина.

ДТП произошло на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Ордоникидзе.

По данным ГИБДД в 05.45 21-летний мужчина на электросамокате въехал под заднюю ось грузовика, которым управлял 56-летний водитель.

В результате полученных травм ездок на самокате скончался на месте происшествия.