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Происшествия19 сентября 2021 8:56

Мужина на электросамокате в Саратове угодил под бензовоз

Водитель электротранспорта погиб на месте
Источник:kp.ru
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ДТП электросамоката и бензовоза в Саратове

ДТП электросамоката и бензовоза в Саратове

Фото: ГИБДД по Саратову

Ранним утром 19 сентября в Саратове под колесами бензовоза КамАЗ погиб молодой мужчина.

ДТП произошло на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Ордоникидзе.

По данным ГИБДД в 05.45 21-летний мужчина на электросамокате въехал под заднюю ось грузовика, которым управлял 56-летний водитель.

В результате полученных травм ездок на самокате скончался на месте происшествия.

ДТП электросамоката и бензовоза в Саратове

ДТП электросамоката и бензовоза в Саратове

Фото: ГИБДД по Саратову