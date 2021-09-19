В Саратовской области явка на выборы составила 35% и превысила общероссийскую

Сегодня - заключительный день голосования на выборах в ГД

Стартовал третий, финальный день выборов в Государственную думу РФ. В Саратовской области за два дня выборов проголосовали 656007 человек. Это 35,36% процентов от зарегистрированных избирателей. Разница между самым активным и самым пассивным округом составила уже более 10%.

В 164 округе (Балаковском) явка выше остальных – 42,27%, В округе №165 (Балашовском) – 35,18%, в 166 округе (Энгельсском) – 33,89%. Самая низкая явка по итогам двух дней голосования отмечена в Саратовском округе №163 – 30,16%.

Стоит отметить, что явка по России вцелом по итогам двух дней составила 31,51%.