Поступили сообщения о вбросах на участке в Балаково

Момент предполагаемого нарушения

Сегодня, 18 сентября, стало известно, что представители КПРФ сообщают о вбросах бюллетеней на одном из участков в Балакове. Представители ЕР в свою очередь, считают необходимым аннулировать там результаты голосования.

Региональное отделение КПРФ обнародовало видеоролик, где сообщает о зафиксированных нарушениях в ходе голосования.

- В сейф-пакеты незаконно засовывают бюллетени члены избирательной комиссии, - рассказал член Избирательной комиссии Саратовской области с правом совещательного голоса Александр Томпулиди, - На избирательном участке в Балаковском районе находятся четыре члена избирательной комиссии, которые закидывают в КОИБ бюллетени, - сообщает представитель партии и задается вопросом, что женщины делают на участке в такое время, когда голосование уже закончено.

- Туда была вызвана следственно-оперативная группа, но пока, что происходило неизвестно. Я надеюсь, что правоохранительные органы дадут соответствующую оценку незаконным действиям, - заявляет член КПРФ.

Как видно в представленном КПРФ видео, около 23:00 на УИК №550 действительно запечатлены были четыре женщины, которые помещают бюллетени в КОИБ.

Секретарь Балаковского местного отделения партии «Единая Россия» Роман Ирисов прокомментировал инцидент на участок № 550 следующим образом:

- На избирательном участке № 550 в Балакове в течении двух дней на КОИБЕ наблюдались технические сбои. Пришлось использовать резервную избирательную урну. Члены комиссии решили перенести бюллетени из временной резервной урны в КОИБ, что является нарушением. Справедливо будет результаты выборов на данном участке аннулировать. Будем добиваться этого справедливого решения, - подчеркнул Ирисов.

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