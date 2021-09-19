Когда включат отопление в Саратовской области

Отопление в Саратовской области включать пока не собираются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области уже несколько дней температура по ночам опускается до нуля, а на почве даже уходит в минус. Здания быстро остывают. Мерзнут не только обитатели квартир, которые могут обеспечить свой обогрев иными способами, но и постояльцы больниц и соцучреждений, а также школьники и малыши в детсадах.

Кореспондент "КП-Саратов" поинтересовался в министерстве строительства и ЖКХ области, когда же будет дано отопление, хотя бы в соцсферу. Может быть в области есть районы, где местная власть решила самостоятельно вопрос о начале отопительного сезона?

В минстрое сообщили, что по информации Гидрометцентра, температура по области еще не опускалась ниже 10 градусов, заморозки на почве наблюдались местами и не ниже -4 градусов.

- Отопление в социальные объекты и жилые дома включается при условии сохранения среднесуточной температуры ниже восьми градусов в течение пяти дней. Решения о включении отопления ни в одном муниципалитете не приняты. Кроме того, согласно прогнозу Гидрометцентра, по области ожидается потепление, - проинформировали "КП-Саратов" в министерстве.

Там не забыли напомнить, что готовность обьектов соцсферы области к зиме составляет 98 процентов. По поручению губернатора Валерия Радаева, соцобъекты - в «полной боевой готовности».

В любом случаев Саратове многие дома тепло не получат как минимум до конца сентября - по городу работы коммунальщиков на теплосетях еще далеки от завершения.