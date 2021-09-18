Салют в Саратове на День города прошел без опозданий

Салют в Саратове
Сегодня, 18 сентября, в Саратове отпраздновали день города. Салют стартовал в 21:00 без опозданий.
В этом году салют прошел довольно быстро, однако горожанам зрелище понравилось. Празднования дня рождения Саратова продолжится завтра.
Напомним, ранее во время празднования Дня города в Энгельсе жителей возмутило то, что салют дали на 40 минут раньше.
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