Салют в Саратове на День города прошел без опозданий

Салют в Саратове

Сегодня, 18 сентября, в Саратове отпраздновали день города. Салют стартовал в 21:00 без опозданий.

В этом году салют прошел довольно быстро, однако горожанам зрелище понравилось. Празднования дня рождения Саратова продолжится завтра.

Напомним, ранее во время празднования Дня города в Энгельсе жителей возмутило то, что салют дали на 40 минут раньше.

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