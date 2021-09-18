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Политика18 сентября 2021 18:28

Директор школы села Андреевка: «Доверенные лица» Бондаренко ведут себя как банда

Источник:kp.ru
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Елена Жирнова

Елена Жирнова

Директор средней школы села Андреевка Елена Жирнова прокомментировала инцидент с участием Бондаренко.

- Поведение товарищей Бондаренко не поддается разумному объяснению. Они подобно банде ворвались в школу, открывали кабинеты, вторглись в учительскую. Обнаружили там несколько календарей, которые принадлежат педагогам нашей школы. Никем они не распространялись и являются личной собственностью наших сотрудников. Заявления этих лиц, как ложью назвать нельзя, - подчеркнула директор школы.