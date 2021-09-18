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Общество18 сентября 2021 19:18

Холод и ветер защитили Саратов от коронавируса на День города

Санитарные нормы на пляже не нарушены
Наталия Калинина
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Фестиваль современной музыки на День города 2021 в Саратове выглядит так

Фестиваль современной музыки на День города 2021 в Саратове выглядит так

Фото: Наталия Калинина

Сегодня, 18 сентября, Саратов празднует День города. Мероприятия проходит скромно из-за ограничений по коронавирусу и плохой погоды.

На вечер в районе нового городского пляжа был запланирован концерт.

Предполагалось, что здесь соберутся зрители с учетом социальной дистанции

Предполагалось, что здесь соберутся зрители с учетом социальной дистанции

Фото: Наталия Калинина

О соблюдении необходимой социальной дистанции на этот раз можно не беспокоиться. Холодный арктический ветер разогнал саратовцев по домам еще до вечера.

Впереди еще остается праздничный салют. Его дадут в 21:00.

На День города в Саратове на пляже попытались устроить музыкальный фестиваль, с учетом коронавирусных ограничений