Холод и ветер защитили Саратов от коронавируса на День города

Фестиваль современной музыки на День города 2021 в Саратове выглядит так Фото: Наталия Калинина

Сегодня, 18 сентября, Саратов празднует День города. Мероприятия проходит скромно из-за ограничений по коронавирусу и плохой погоды.

На вечер в районе нового городского пляжа был запланирован концерт.

Предполагалось, что здесь соберутся зрители с учетом социальной дистанции Фото: Наталия Калинина

О соблюдении необходимой социальной дистанции на этот раз можно не беспокоиться. Холодный арктический ветер разогнал саратовцев по домам еще до вечера.

Впереди еще остается праздничный салют. Его дадут в 21:00.