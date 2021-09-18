Новая площадка
Фото: Пресс-служба администрации Саратова
Сегодня, 18 сентября, в центре Саратова появилась новая детская площадка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
- Это лучше, чем ларьки и киоски. Детям очень нравится, не увести с площадки, - рассказала жительница Саратова Екатерина.
Горожанам площадка понравилась.
- Мне очень нравится площадка, даже, по-моему, больше, чем ребенку. Она боится каких-то горок, в отличие от меня. Я думаю, что эта площадка будет только в плюс к детским развлечениям, - сказала горожанка Оксана.
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