Новая площадка Фото: Пресс-служба администрации Саратова

Сегодня, 18 сентября, в центре Саратова появилась новая детская площадка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Это лучше, чем ларьки и киоски. Детям очень нравится, не увести с площадки, - рассказала жительница Саратова Екатерина.

Горожанам площадка понравилась.

- Мне очень нравится площадка, даже, по-моему, больше, чем ребенку. Она боится каких-то горок, в отличие от меня. Я думаю, что эта площадка будет только в плюс к детским развлечениям, - сказала горожанка Оксана.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.