Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 сентября 2021 18:57

В центре Саратова появилась новая детская площадка

Сообщает мэрия
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новая площадка

Новая площадка

Фото: Пресс-служба администрации Саратова

Сегодня, 18 сентября, в центре Саратова появилась новая детская площадка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Это лучше, чем ларьки и киоски. Детям очень нравится, не увести с площадки, - рассказала жительница Саратова Екатерина.

Горожанам площадка понравилась.

- Мне очень нравится площадка, даже, по-моему, больше, чем ребенку. Она боится каких-то горок, в отличие от меня. Я думаю, что эта площадка будет только в плюс к детским развлечениям, - сказала горожанка Оксана.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.