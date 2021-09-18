Явка на выборах в Саратовской области приблизилась к 30%

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На избирательные участки в Саратовской области к 15.00 второго дня голосования по выборам депутатов Госдумы пришли 29,53% от зарегистрированных избирателей (548161 человек). Такие данные сообщили «КП-Саратов» в областном избиркоме.

Это выше, чем в среднем по стране, на 15.00 по России проголосовали 25,64 процента избирателей.

По-прежнему самый активно голосующий округ – Балаковский, №164, здесь определились с выбором уже 36,08% избирателей. В 165-м округе (Балашовский) проголосовало 29,91%, в Энгельсском №166 - 27,40%. Меньше всего явка в Саратовском округе № 163 – только 24,79%.

Напомним, по итогам первого дня голосования, 17 сентября, общий процент явки по Саратовской области составлял чуть более 20%.