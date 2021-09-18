В Заводском районе Саратова нашли труп мучины с обгоревшими ногами

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Следователи СУ СКР по Заводскому району Саратова устанавливают обстоятельства гибели 55-летнего мужчины, тело которого нашли сегодня на месте пожара.

Около 12 часов дня 18 сентября жильцы дома по 3-му Кавказскому тупику в Саратове вызвыали пожарных, заметив возгорание в квартире расположенной на пятом этаже.

Здесь проживал 55-летний мужчина. Его тело нашли прибывшие по вызову соседей пожарные после тушения огня.

Как установило следствие, возгорание началось на диване, где и было обнаружено тело. Погибший "обгорел в области ног".

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Назначено судебно-медицинское исследование.