Саратовский облизбирком: Большинство жалоб связано с незнанием избирательного законодательства

Сегодня, 18 сентября, в саратовском ОИК прошел очередной брифинг по выборам 2021 в Госдуму, где члены комиссии пояснили, почему далеко не все сообщения о нарушениях обоснованы.

Как сообщил член комиссии, в Марксовском районе кандидат одной из партий сообщил о том, что члены комиссии ставят неправомерные отметки в списках о том, что избиратель не проголосовал.

- Речь шла на самом деле об использовании переносных урн. Отметки ставились в дополнительной графе, для отчетности о том, дошла ли урна до избирателя, - рассказал член комиссии.

В ОИК также напомнили, что требовать от комиссии списки избирателей незаконно, так как в них содержится конфиденциальная информация. Напомним, ранее скандал с подобными требованиями в Балакове устроила кандидат Наталья Караман.

Претензии у представителей одной из партий также были по поводу инцидента на 177 участке, где пачка бюллетеней оказалась неправильно заполнена. Ее требовали аннулировать. Комиссией было принято решение изъять некорректные бюллетени, опечатать и поместить в сейф до окончания сегодняшнего голосования. Позже будет принято решение о судьбе этих голосов.