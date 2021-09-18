После нападения Николая Бондаренко женщине - председателю УИК потребовалась помощь психолога

В избиркоме Саратовской области прошел очередной брифинг Фото: Наталия Калинина

Сегодня, 18 сентября, в саратовском облизбиркоме прошел очередной брифинг по поводу проходящих выборов в Госдуму.

Как сообщила председатель избиркома Ирина Романова, после вчерашнего скандала, устроенного кандидатом от КПРФ Николаем Бондаренко, председателю УИК понадобилась помощь психолога.

- То, что сотруднице комиссии удалось оперативно вернуться к работе - заслуга своевременно оказанной психологической помощи. Горячая линия ЦИК предоставляет необходимую поддержку, - заявила Ирина Романова и призвала участников выборов быть уважительнее к окружающим.

Напомним, ранее на недопустимое поведение Николая Бондаренко обратила внимание председатель федерального ЦИК Элла Панфилова.