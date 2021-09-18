Глава казахской диаспоры в Озинках призвал всех голосовать на выборах в ГД

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Миргенгали Жалмуканович Сапарбаев живет в Озинском районе Саратовской области на границе с Казахстаном. Это глава казахской диаспоры, уважаемый в районе человек. Он никогда не остается равнодушным к тому, что происходит в стране и регионе. Сегодня он пришёл проголосовать за тех, с кем видит будущее страны.

- Я считаю, что мое право участвовать в выборах – это и моя почетная обязанность. Сегодня наша страна получает новый импульс к развитию, к возрождению и укреплению общечеловеческих и духовных ценностей народа. И от того, кто будет решать проблемы на местном уровне и в государственной Думе, зависит будущее и наших внуков, и страны в целом.

Я призываю всех сознательных граждан придти на выборы и отдать свой голос за достойных людей, способных работать на процветание нашей многоликой и многонациональной Родины.

Сегодня моя внучка Регина во второй раз принимает участие в выборах. И мы очень рады, что её решение, как и наше, осознанно, - заявил Миргенгали Сапарбаев.