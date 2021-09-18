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Общество18 сентября 2021 14:12

Молодожены в Саратовской области из ЗАГСа направились на избирательный участок

Источник:kp.ru
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В Турках Саратовской области молодая пара вошла на избирательный участок в свадебном антураже. В ЗАГСе Татьяна и Александр Романовы поставили штамп в паспорта, но потом прежде чем отправились отмечать событие, поехали на избирательный участок выбрать депутатов.

- Ещё совсем маленькой я ходила с родителями на выборы, это уже тогда была традиция в нашей семье, и я хочу, чтобы она продолжилась уже в моей семье, - сказала Татьяна Романова.

Члены комиссии поблагодарили молодую семью за проявленную гражданскую активность и после голосования вручили молодой жене цветы.