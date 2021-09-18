День города в Саратове 2021: волейбол на пляже в +12, воздушные змеи и велопробег

В Саратове отмечают 431-летие города Фото: Дарья Васенина

Сегодня, 18 сентября, в Саратове продолжается празднование 431-летия города. Корреспондент «КП-Саратов» побывал на новом городском пляже, где утром проходили основные мероприятия.

Спортсмены играют в волейбол Фото: Дарья Васенина

Как рассказали в мэрии, с утра на пляже прошла тренировка по игре в волейбол. После, в 12 утра, начался запуск воздушных змеев. Сейчас там должны проходить тренировки роллеров.

Спортсмены играют в волейбол Фото: Дарья Васенина

На снимках, показанных мэрией, ожидаемо немного людей. В +12°С никто особо не жаждет пляжных видов спорта.

Желающие поучаствовать в фестивале воздушных змеев встают в очередь Фото: Дарья Васенина

На входе на фестиваль змеев следят за тем, чтобы на площадке находились не более 50 человек.

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