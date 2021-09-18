Многодневный дождь угрожает Саратову потопом

Фото: Яндекс.Карты

На сегодняшний день, 18 сентября, в сторону Саратовской области движутся масштабные дождевые облака.

По расчетам Росгидромета, в Москве ожидается четырехднавный дождь, там может выпасть до 37 мм осадков: около 57 процентов месячной нормы. Специалисты обещают столице, что 21:00 воскресенья до 21:00 вторника будет идти дождь, местами сильный.

На метеорологических картах видно, что дождевые облака движутся в сторону Саратовской области.

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