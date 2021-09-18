Мобильная группа Штаба по наблюдению за выборами продолжает свою работу в Саратовской области

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Сегодня, 18 сентября, продолжаются выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. По-прежнему, региональный Центр общественного наблюдения за выборами 2021 года продолжает свою работу. Его представители, члены Общественной палаты Айса Акчурин, Елена Склярова, Антон Синицын посетили в ходе рейда более 20 избирательных участков.

По словам общественных наблюдателей грубых нарушений выявлено не было, выборы проходят в штатном режиме, с соблюдением мер безопасности в условиях продолжающегося распространения коронавирусной инфекции. На каждом участке присутствуют наблюдатели от регионального Центр общественного наблюдения. Сообщают, что явка стабильная.

- За два дня голосования посетил четыре участка в Базарно-Карабулакском района и около 20 участков города Саратова. Пообщался со всеми наблюдателями от Общественного штаба, нарушений и внештатных ситуаций не выявлено, - заявил Айса Акчурин.