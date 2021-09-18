Председатель окружной избирательной комиссии обвинила Светлану Березину в распространении фейков

Сегодня, 18 сентября, председатель окружной избирательной комиссии № 1 Элла Ковалева сообщила, что кандидат в депутаты Госдумы Светлана Березина занимается распространением фейковых новостей и должна понести ответственность. Дело в том, что представитель эссеров заявила, что в ОИК Волжского района среди членов комиссии оказался человек с явными признаками коронавируса.

- Среди членов комиссии нет и не может быть людей, болеющих COVID-19, так как накануне голосования проводится тестирование, берутся все необходимые анализы. Поставить диагноз может только врач, а Светлана Березина таковым не является. Распространение в СМИ ложной информации – это наказуемое деяние и мы уже рассматриваем вариант обращения в надзорные ведомства для привлечения средства массовой информации к ответственности за опубликование фейковых новостей, - сообщает председатель ОИК.

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