Володин проголосовал в Москве: Чем больше явка, тем более ответственны депутаты

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Вячеслав Володин отдал свой голос на выборах в Государственную Думу на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы. Об этом сообщается в группе сторонников спикера ГД в телеграме.

- Тот, кто не успел проголосовать вчера, может проголосовать сегодня. Завтра завершающий день голосования, поэтому, если есть время, то лучше прийти сейчас, сделать свой выбор. Надо понимать: если больше явка, депутаты после избрания относятся к исполнению своих обязанностей более ответственно, понимая, что люди пришли и сделали выбор, поддержали их. Это ко многому обязывает, – сказал председатель Госдумы.

Володин оценил нынешний формат голосования на выборах как очень удобный.

- Считаю, что если мы будем выполнять свой гражданский долг активно, ответственно подходить к своему выбору, то у нас и власть будет работать более эффективно, – заявил Вячеслав Володин.

Напомним, что голосование на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва продлится в течение трех дней.