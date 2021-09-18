Наблюдатель УИК № 513: Когда кандидат в депутаты Наталья Караман уехала, на участке стало спокойно

Участок №513 в Балаково

Ирина Васильева наблюдатель УИК № 513: «Когда кандидат в депутаты Наталья Караман уехала, на участке стало все спокойно, никто не мешает работать»

Сегодня один из избирательных участков посетила кандидат в депутаты Наталья Караман, помощница кандидата устроила потасовку на выходе из избирательного участка.

Произошедшую ситуацию прокомментировала наблюдатель Ирина Васильева.

- Не впервые принимаю участие в выборах в качестве наблюдателя. В этот раз работаю на избирательном участке № 513 в Гимназии № 1. Сегодня у нас на участке побывала кандидат в депутаты Государственной Думы Наталья Караман. У членов избирательной комиссии она потребовала показать книгу учета избирателей, информацию в которой она просмотрела.

Наталья Леонидовна явно нервничала, в свою очередь члены комиссии были настроены доброжелательно. Наталья Леонидовна прибыла на участок с какой- то женщиной, кто она мы не поняли, она не представилась. Между доверенным лицом другого кандидата и этой женщиной, произошел конфликт, уже на выходе из избирательного участка. Неудобств голосующим это не доставило, и на работу наблюдателей это не повлияло, тем не менее, на место выехал наряд полиции, который в данном вопросе будет теперь разбираться дальше. Когда кандидат в депутаты Наталья Караман уехала, на участке стало все спокойно, никто не мешает работать, - отметила Ирина Васильева.