В Энгельсе ожидается массовое отключение электричества

В Энгельсе в предстящий понедельник, 20 сентября. ожидается большое отключение электроэнергии. Оно конснется как жителей частного сектора, так и многоквартирных домов.

В АО "Облкоммунэнерго" сообщили адреса и время отключения электричества.

С 13:00 до 16:30 в связи с опиловкой деревьев на ВЛ в ТП-18 будет прекращена подача эл.энергии по адресам:

частный сектор в границах улиц: ул.Балашовская; ул.Маяковского; пер-к Краснявский.

С 09:00 до 12:00 в связи с текущим ремонтом трансформаторной подстанции в ТП – 24 будет прекращена подача эл. энергии по адресам:

частный сектор в границах улиц : пер.Мурманский; ул.Колотилова; 4-й Студенческий пр-д.

С 09:00 до 13:00 в связи с текущим ремонтом трансформаторной подстанции в ТП-2 будет прекращена подача эл. энергии по адресам:

М.К.Ж.Д. : ул.Тельмана,23; ул.Тельмана 23Б; ул.Маяковского,37.

С 09:00 до 13:00. в связи с текущим ремонтом трансформаторной подстанции в ТП-236 будет прекращена подача эл. энергии по адресам:

М.К.Ж.Д. : ул.Рабочая,117; ул.Рабочая,119А; ул.Рабочая,119;ул.Рабочая 125А.

С 9:00 до 12:00 в связи с установкой приборов учета на ВЛ от КТП– 25будет прекращена подача эл. энергии по адресам:

частный сектор: ул.Воровского, ул. Хабаровская, ул. Комарова, ул. Чкалова проезд, ул. Чкалова, ул. Буденного.

С 13:00 до 17:00 в связи с установкой приборов учета на ВЛ от ТП-242 будет прекращена подача эл. энергии по адресам:

частный сектор: ул. Луговая, ул. Новоузенская, ул. Проезжая, ул. Сельская, ул. Золотовская, ул. Южная.

С 09:00 до 12:00 в связи с установкой приборов учета на ВЛ от КТП – 48 будет прекращена подача эл. энергии по адресам:

частный сектор: ул.Веселая, Суворова, ул. 2 Кутузовский пр., ул. Кутузова.

С 13:00 до 17:00 в связи с установкой приборов учета на ВЛ от КТП – 240/1будет прекращена подача эл. энергии по адресам:

частный сектор: ул.Набережная, ул. Просторовская, ул. Малая.

С 9:00 до 12:00 в связи с установкой приборов учета на ВЛ от КТП – 75 будет прекращена подача эл. энергии по адресам:

частный сектор: ул. Б. Мичурина.

С 13:00 до 17:00 в связи с установкой приборов учета на ВЛ от ТП- 80 будет прекращена подача эл. энергии по адресам:

частный сектор: ул. Лесопильная, ул. 1 Речная, ул. Покровская, ул. Грозненская.