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Политика18 сентября 2021 9:55

Иван Коновалов: Сельское население традиционно голосует более активно

На отдельных участках явка значительны выше 20%
Источник:kp.ru
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Иван Коновалов

Иван Коновалов

Иван Коновалов, координатор штаба Центра общественного наблюдения. прокомментировал явку в Саратовской области на выборах в Госдуму в первый день голосования.

- В целом по области показатели явки, как мы и прогнозировали, составили 20%. Надо сказать, что на отдельных избирательных участках показатели были значительно выше. Речь идёт о посёлке Соколовый и Вольске, где явка составила 43%. В среднем по другим районам, особенно по сельским, явка составила больше 38%. Как мы и прогнозировали, наименьшая явка оказалась в городе, а сельское население традиционно голосует более активно. В городе, в частности в Ленинском и Заводском районах, самые низкие показатели - явка составила 8,3%.

Если говорить в обшем, выборы проходят в штатном режиме, не считая мелких нарушений, на которые Центр реагирует оперативно, - рассказал Коновалов.