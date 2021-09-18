Николай Панков почтил память летчика-героя Виктора Талалихина

Фото: Пара слов

Сегодня, 18 сентября, отмечается 103 годовщина со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Талалихина, родившегося в Саратовской области. По случаю памятной даты в своем Телеграм-канале «Пара слов» высказался депутат Госдумы Николай Панков.

- Осенний день сегодня погожий. Небо над Саратовом чистое. Мирное небо. Именно таким его делал наш герой-земляк, Герой Советского Союза Виктор Талалихин. Он защищал в небе нашу страну и отдал за это свою жизнь, - пишет парламентарий.

- Думаю, каждый житель области должен побывать на малой родине героя – селе Тепловка в Вольском районе. Там установлен монумент, который наверно больше всего отражает душу нашего земляка. Простого, открытого, честного парня, который будет до конца защищать свою Родину. О его судьбе расскажут в обновленном доме-музее. Его, как и памятник, помог создать в селе председатель Госдумы Вячеслав Володин, - рассказал Николай Панков.

- Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным, - пожелал парламентарий.

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