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Происшествия18 сентября 2021 9:15

Саратовец поехал на красный свет семафора и погиб, врезавшись в грузовой поезд

Мужчина скончался на месте
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Водитель поехал на красный свет и врезался в поезд

Водитель поехал на красный свет и врезался в поезд

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 17 сентября, вечером в Дергачевском районе мужчина погиб в ДТП с поездом. Подробности сообщили в региональной ГИБДД и пресс-службе ПривЖД.

В 23:25 65-летний мужчина за рулем Chevrolet Niva поехал через переезд на 1080 км перегона Новоросляевский – Алтата Саратовского региона Приволжской железной дороги на запрещающий сигнал семафора и врезался в 23-й вагон грузового поезда «Ершов – Озинки».

Водитель скончался на месте.

- …повреждены элементы инфраструктуры. Схода подвижного состава нет, - говорится в сообщении железнодорожников.

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