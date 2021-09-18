Еще 272 жителя Саратовской области заразились коронавирусом

Сегодня, 18 сентября в Саратовской области было зафиксировано еще 272 новых случая коронавируса, о чем сообщает оперштаб. Всего в регионе заразились 85 259 человек. Выздоровели с начала эпидемии 78 106 человек, за сутки — 113.
В Саратове за прошедшие сутки прибавилось 118 новых случаев, в Энгельсском районе — 49, Балаковском — 34, Вольском — 13, Балашовском, Марксовском — по 11 новых пациентов.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 12;
- 7-14 лет – 19;
- 15-19 лет – 13;
- 20-29 лет – 30;
- 30-39 лет – 46;
- 40-49 лет – 37;
- 50-59 лет – 46;
- старше 60 – 69.
С пневмонией поступили 100 человек, с признаками ОРВИ — 158, с бессимптомным течением — 14.
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