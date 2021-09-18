Пять человек в Саратове пострадали в ДТП с участием такси

Ночная авария в Саратове

Сегодня ночью, 18 сентября, в Саратове произошла авария, в которой пострадали пять человек, информация поступила от госавтоинспекции.

ДТП было зафиксировано в 3:00 напротив дома № 91/101 на Рахова. 31-летний водитель автомобиля Datsun врезался в «Ладу Приора», за рулем которой сидел 25-летний молодой человек.

В результате ДТП 31-летний водитель и 42-летняя пассажирка Datsun получили травмы и были доставлены в больницу. Кроме того, 25-летний водитель, 25-летний пассажир и 22-летняя пассажирка «Лады» с травмами госпитализированы.

Пострадавшие ехали на такси

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.