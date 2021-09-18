Пять человек в Саратове пострадали в ДТП с участием такси

Ночная авария в Саратове
Сегодня ночью, 18 сентября, в Саратове произошла авария, в которой пострадали пять человек, информация поступила от госавтоинспекции.
ДТП было зафиксировано в 3:00 напротив дома № 91/101 на Рахова. 31-летний водитель автомобиля Datsun врезался в «Ладу Приора», за рулем которой сидел 25-летний молодой человек.
В результате ДТП 31-летний водитель и 42-летняя пассажирка Datsun получили травмы и были доставлены в больницу. Кроме того, 25-летний водитель, 25-летний пассажир и 22-летняя пассажирка «Лады» с травмами госпитализированы.
Пострадавшие ехали на такси
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