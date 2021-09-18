В Саратовской области проголосовали более 20% избирателей

Опубликованы данные по первому дню голосования
Сегодня, 18 сентября, ранним утром ЦИК опубликовал данные по первому дню выборов. Явка на участки в Саратовской области на 20:00 17-го числа составила 20%. Проголосовали 381 274 человека. Всего в регионе зарегистрированы чуть менее 1,9 млн избирателей.
В Татищевском районе Саратовского округа №163 проголосовали 48,89% – это самая высокая явка. В Аркадакском районе – 43,38%. А в 164-м Балаковском чуть менее впечатляющий результат показало ЗАТО Михайловский – 43,26%.
Самая низкая явка в Саратове:
Заводской – 8,35%;
Волжский – 9,56%;
Ленинский – 11,38%;
Октябрьский – 11,94%;
Кировский – 12,04%;
Фрунзенский – 12,83%.
В 164-м округе опустил бюллетень каждый четвертый – 25,44%. В 165-м – 21,06%. В 166-м – 18.85%. Самая низкая явка в 163-м округе – 16.91%.
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