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Политика18 сентября 2021 8:59

В Саратовской области проголосовали более 20% избирателей

В Балаковском округе пришел каждый четвертый
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Опубликованы данные по первому дню голосования

Опубликованы данные по первому дню голосования

Сегодня, 18 сентября, ранним утром ЦИК опубликовал данные по первому дню выборов. Явка на участки в Саратовской области на 20:00 17-го числа составила 20%. Проголосовали 381 274 человека. Всего в регионе зарегистрированы чуть менее 1,9 млн избирателей.

В Татищевском районе Саратовского округа №163 проголосовали 48,89% – это самая высокая явка. В Аркадакском районе – 43,38%. А в 164-м Балаковском чуть менее впечатляющий результат показало ЗАТО Михайловский – 43,26%.

Самая низкая явка в Саратове:

Заводской – 8,35%;

Волжский – 9,56%;

Ленинский – 11,38%;

Октябрьский – 11,94%;

Кировский – 12,04%;

Фрунзенский – 12,83%.

В 164-м округе опустил бюллетень каждый четвертый – 25,44%. В 165-м – 21,06%. В 166-м – 18.85%. Самая низкая явка в 163-м округе – 16.91%.

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