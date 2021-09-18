В Саратовской области отклонили почти все заявки на иностранцев на временное проживание

Из 145 поданных заявок на распределение квоты разрешений на временное проживание в Российской Федерации иностранцам и лицам без гражданства в Саратовской области одобрено только 25.

Решение было принято на заседании межведомственной комиссии по распределению квоты, итоги рассмотрения заявок размещены на сайте ГУ МВД России по Саратовской области.

Таким образом, одобрена была только одна заявка из шести.

Остаток неиспользованной квоты на выдачу разрешений на временное проживание в Саратовской области составляет 105 единиц.