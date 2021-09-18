Жительница Пугачева не пропустила иномарку на повороте и попала в больницу

Авария в Пугачеве

Вчера, 17 сентября, в Пугачеве произошло ДТП, в котором пострадала женщина.

Авария была зафиксирована в 14:55 около дома № 48 на Железнодорожной улице в Пугачеве. 53-летняя женщина на автомобиле Renault Sandero при повороте налево не уступила дорогу движущемуся во встречном направлении автомобилю и врезалась в Hyundai Creta, за рулем которого был 39-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Renault Sandero получила травмы. Как сообщает региональная автоинспекция, пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.