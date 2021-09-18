Поселку в Саратове продлили отключение воды

Сегодня, 18 сентября, ООО «КВС» сообщили о продлении отключения холодной воды в Пугачевском поселке.

В связи с производственной необходимостью и серьезностью аварии работы по адресу 1-й Пугачевский поселок, А-64/1 продляются, пишут коммунальщики.

Воды у местных жителей не будет до завтра, 18 сентября, до 15.00. ООО «КВС» приносят извинения за доставленные неудобства.

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