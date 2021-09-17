Минивэн в Балакове «поцеловал» витрину аптеки

Фото с места аварии

Сегодня, 17 сентября, в Балакове произошло необычное ДТП: минивэн врезался в витрину аптеки.

Снимки один из жителей разместил в паблике Произошло в Балаково ВКонтакте. На предоставленных фотографиях видно, что грузовой автомобиль не успел вовремя затормозить и врезался в стекло аптеки. От удара на нем появились трещины.

О пострадавших при инциденте не сообщается.

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