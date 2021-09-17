Сергей Наумов считает трехдневное голосование успешной новацией

Сергей Наумов

Сергей Наумов считает, что в дальнейшем многодневное голосование может стать стабильной формой проведения выборов.

- Трехдневная формула голосования позволяет избирателям более точно определиться с выбором и временем голосования, - считает профессор, доктор исторических наук Сергей Наумов. Об этом он рассказал на брифинге в медиацентре «Единой России», посвященном окончанию первого дня голосования.

Профессор заявил, что выборы проходят в штатном режиме, серьезных замечаний выявлено не было, а по всем сообщениям о нарушениях принимались своевременные меры.

- Наши оппозиционные силы не смогли организовать полноценный предвыборный цикл, сегодня нервничают и пытаются разными акциями привлечь к себе внимание, сорвать нормальное волеизъявление граждан в Саратовской области. Это повторяется не в первый раз. В политическом театре появились новые актеры, и, к сожалению, трагикомедия, которая разыгрывалась в областном парламенте, сегодня происходит на некоторых избирательных участках, - отметил он.

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